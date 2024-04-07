نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسنت أبو باشا: الدكتور بيتر ميمي أهتم بكل صغيرة وكبيرة في "الحشاشين".. وفخورة بتواجدي في المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة الشابة بسنت أبو باشا عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها في مسلسل “الحشاشين”، وخاصة بعد الحلقة السابعة والعشرين وذلك بعد أن تسببت في قتل مدربة الجواري "ألينار".



تصريحات بسنت أبو باشا

وأوضحت بسنت أن تواجدها هذا العام في مسلسل “الحشاشين” جعلها سعيدة وفخورة للغاية، خاصة وأنه واحد من أهم وأضخم الإنتاجات العربية في الفترة الأخيرة، مشددة أن عملها مع المخرج الكبير الدكتور بيتر ميمي أضاف لها بشكل كبير، خاصة في بداياتها وبتوجيهاته واهتمامه بكل صغيرة وكبيرة في العمل حتى يخرج بهذا الشكل المبهر، شاكرة كل النجوم الذين تواجدت معهم في العمل بجانب شركة الإنتاج صاحبة السبب الرئيسي في خروج العمل يخرج بهذا الشكل الرائع.

ولفتت أن التحول الذي طرأ على الشخصية في الحلقة الماضية وأنها تسببت في قتل ألينار جعل الجمهور يتفاجأ، خاصة وأنها كانت شخصية مسالمة طوال أحداث العمل ولم يتوقع أحد ذلك.



أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر، حول حسن الصباح قائد الجماعة التي يتوالى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل “الحشاشين” بطولة كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.