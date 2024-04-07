نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28.. سائحة تذهب الفندق لعملية قتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 وقوف أيهم "شريف حسني" مع أشخاص ويطلب منهم الانتباه، ويقف مع جوني وهجرس ويدور نقاش بين الثلاثي ويخبرهما أيهم إنه أحضر شعر ويطلب منهما سماعه ويتفاعل معه هجرس ولم يعجب جوني.

خلاف بين جوني وهجرس وأيهم بسبب سائحة

ثم تدخل سائحة الفندق وينتبه لها هجرس وأيهم ليجدهما جوني سارحين ويرى المرأة اللي دخلت الفندق، ويذهبون لها ويتحدثون وتسألهم عن إذا هناك غرفة متاحة أم لا ويخبرها أيهم إنه تتوافر غرفة وتحدث معها جوني وسألته عن توافر وأخبرها إنه سعيطيها غرفته ويقوم أيهك توصليها للغرفة ويصعد خلفهما جوني وهجرس ويتحدثان معها ثم تقوم بطردهما ويغادران هجرس وجوني وتفتح حقيبتها وتخرج منها أسلحة.



قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.