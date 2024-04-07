نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصيه آية سماحة في فيلم ع الماشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة آية سماحة في الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وايضا تنتظر عرض فيلم ع الماشي الذي تظهر من خلاله بشخصية مدربة جيم وتجمعها قصة حب مع على ربيع.

تفاصيل فيلم ع الماشي

فيلم ع الماشي، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج محمد الخبيري وإنتاج يوسف الطاهر، ويجسد علي ربيع خلال الأحداث، شخصية شاب يعمل كول سنتر واسمه هادي هادي عبدالهادي، ويعيش قصة حب مع آية سماحة خلال الأحداث.

أحدث أعمال اية سماحة

ومن ناحية اخري، عُرض لـ سماحة في الفترة الماضية، مسلسل على باب العمارة، يعد المسلسل من أحد أعمال منصة watch it الأصلية، والمسلسل من الأعمال القصيرة ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من أبرزهم: آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، ريهام الشنواني، حاتم صلاح، عزة لبيب، ومن إخراج خيري سالم، ومن تأليف مصطفى حمدي، وسيجسد الفنان حاتم صلاح شخصية بواب العمارة خلال أحداث المسلسل.

آخر أعمال آية سماحة

وكان آخر أعمال آية سماحة هو مسلسل الصفارة، بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، ومحمود البزاوي، ومن تأليف أحمد أمين وورشة كتابة مكونة من سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداث مسلسل الصفارة من بطولة آية سماحة، في إطار كوميدي حول، شفيق الذي يعمل مرشدا سياحيا ويقوم بسرقة صفارة الملك (توت عنخ آمون) التي تمكنه من العودة للزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ثم الرجوع للحاضر واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة.

وأيضا شاركت في مسلسل حدث بالفعل في حكاية كاملة من بطولة آية سماحة وشاهين وتامر فرج وبسنت حاتم، ضيوف الشرف: أحمد فهيم وأحمد عبدالحميد وعمر جانز إنتاج حاتم سمعان ومن تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج، ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل" في حكاياته الأخرى عددا من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.