نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان لـ "داليا المتبولي": اتعرض عليا أدوار كتير وأنا في المعهد وكان معظمها إغراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على بودكاست "Restart"، وتحدثت فيه عن تفاصيل دراستها والأدوار التي عرضت عليها.

"لقاء سويدان والسينما"

وقالت لقاء سويدان عن الأدوار التي عرضت عليها أثناء دراستها: "أتعرض عليا أدوار كتير جدا وانا في المعهد، ومعظم الأدوار كانت إغراء وكنت برفضها لإني كنت طويلة وملامحي توحي بإني أكون ممثلة إغراء ولكن كنت برفض وكانت السينما في الوقت دا مفتوحة أكتر ومشاهد اجرأ عكس الفيديو كانت التلفزيون قناتين فقط وتحت رقابة شديدة ومش ندمانة خالص لرفضي هذه الأدوار رغم أن فيه منها كانت مهمة جدًا".

وتابعت: "في الفترة دي كان عندي مشكلة وهي طولي لأني أنا طولي 175 والممثلين الأبطال في الفترة دي كانوا قصيرين عني".

حبها للعائلة وتركها الفن

وعن نظام الشللية في الوسط الفني، لقاء سويدان: "أنا ظلمت نفسي أنا إنسانة اجتماعية قوي ونفس الوقت منعزلة بمعنى بيجي وقت أحب أقعد مع عيلتي واختارت أكون اوفر مرحلة زمايلي كانوا مركزين في الشغل كان في بالي الفنان القدام اللي ماخلفوش فكانت بخاف"، موضحة: "وكان نفسي أخلف 4 ولا 6 أولاد زي عائلتي كلهم بيخفلوا كتير، رغم حبي لمهنتي ولكن العائلة والأسرة هي نمبر وان بالنسبة لي وفي فترة الانتشار بنتي كانت محتاجه لي لأن معندهاش أم غيري والفن ممكن عدم وجودي غيري ألف هيعوض مكاني لكن أنا معنديش غير بنتي وبنتي مالهاش غيري ولو عمري جري دون الاستماع لبنتي في كل مراحلها هكون فشلت كـ أم وإنسانيًا".

وأضافت: "ولما تزوجت أبو بنتي والجواز اللي بعد كدا أنا ست بنغرز في بيتي بحب حياة الأسرة وأطبخ وأدير بيتي وجمال الست أنها تكون ست في بيتها".