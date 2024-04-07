نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الـ 28 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، تحكي فرح - نور إيهاب، لصدفة - ريهام حجاج، عن قصة قتلها لصديقتها في المدرسة القديمة، وقالت لها إنها قتلتها بزجاجة بيبسي، عندما استفزتها وكانت تبحث في حقيبتها علي شيء ما أثناء وجودها خارج الفصل، وعندما اعترضت فرح تشاجرا سويًا وقالت لها صديقتها (يابنت الحلاق) فقامت فرح بقتلها بالزجاجة، من ثم تم القبض عليها، وحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات، ولكن بسبب علاقات أبوها، استطاع أن تخرج من القضية، كما قام أبوها بدفع مبلغ مالي كبير لأهل البنت التي ماتت ما جعلهم يتنازلوا عن القضية، زارت صدفة أختها فرح في المصحة، وبالفعل ذهبت إليها ووجدتها في حالة سيئة وتريد أن تخرج من المصحة.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

