نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الحلقة الـ29 من مسلسل "لانش بوكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل، أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “لانش بوكس” على قناة النهار، بطولة النجمة غادة عادل، وجميلة عوض.





وتستعد قناة النهار لعرض حلقات مسلسل “لانش بوكس” في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد في تمام الساعه الثالثة والنصف صباحًا كما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة وخمس واربعين دقيقة.





أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل لانش بوكس





شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "لانش بوكس"، اخبار نادر (أحمد وفيق) وبسمة (غادة عادل) أطفالهما بقرار انفصالهما.

وتستعرض الحلقة اعتراف ماجي للصديقات بإعطائهن جثة زوجها بعد اختفاء سامي (عمرو رمزي) بعد ضربه.

كما ينسحب محامي آدم من القضية بعد اكتشافه أن أموال أتعابه مزورة، وتواجه ندى (جميلة عوض) حامد (صدقي صخر) بعمله كمخبر.

بينما يقرر آدم الاعتراف على نفسه لتجنيب مريم (فدوى عابد) السجن، كما تكتشف ندى مكان سامي.

















مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانشبوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.

قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.