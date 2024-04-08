ملخص الحلقة الـ 29 من مسلسل صدفة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، مفاجأ صدفة بزيارد طارق- عصام السقا، لها في المدرسة، وطلب أن يتحدث معها على إنصراف، وظنت صدفة أنه أتى لها ليعترف بحبه أو أنه لا يستطيع نسيانيها، ولكنه فاجأها أن سبب قدومه ليبلغها أن مشكلتها مع عمه جلال، ذهب فؤاد- خالد الصاوي، لزيارة إبنته فرح في المصحة، وحاول أن يطمئنها أنها بمجرد أن تخرج سيقوم بتحويلها من المدرسة، لكنها رفضت أن تتحول من تلك المدرسة، استدرج فؤاد معتز إلى مكان مهجور، وقام بتهديده بالسلاح حتي يعترف بمكان الفلاشة الذي عليها كل الملفات التي تدين فؤاد، وعندما أعترف معتز بمكانها في مكتبه، قام فؤاد بقتله.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الـ 29 من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

