نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. مصطفى كامل يحيي حفلًا في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن التمثيلية لإحياء حفل في لبنان لأول مرة، من تنظيم شركة GMH لصاحبها حسين كسيرة، وذلك يوم 20 من شهر أبريل الجاري.

زيادة معاشات الموسيقيين بنسبة 10%

ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، زيادة معاشات الموسيقيين بنسبة 10%، وذلك للمرة الرابعة خلال العام، حيث أصدرت نقابة المهن الموسيقية.

بيان مصطفى كامل لزيادة معاشات الموسيقيين

جاء في البيان: قرر النقيب العام زيادة بنسبة 10% استحقاق شهر أبريل 2024، في إطار اضطلاع نقابة المهن الموسيقية بمسؤوليتها تجاه أعضائها من مستحقي المعاش، ومن منطلق دورها الوطني في معاونة الدولة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، قرر النقيب العام في اجتماعه بالسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المنعقد اليوم الاثنين الموافق 18/10/2024، زيادة المعاش بنسبة 10%، وتعد هذه الزيادة هي الرابعة خلال عام واحد فقط، ليصبح إجمالي مبلغ المعاش المستحق 1710 - ألف وسبعمائة وعشرة جنيهات، وذلك بدءا من استحقاق شهر أبريل 2024.

آخر أعمال مصطفى كامل

وكان آخر أعمال مصطفى كامل هي أغنية “ابن المحدودة” من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جوده، وكلمات الاغنيه: أنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر واطعم من الموزة، اه يا محظوظ يا ابن المحظوظه، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن، وايضا أغنية "زرعة خايبة"، عبر صفحته الرسمية بموقع اليوتيوب، وتعد الأغنية من كلمات وألحان مصطفى كامل، ومن توزيع وميكس ماستر كلوبيكس.

آخر أفلام مصطفى كامل

والجدير بالذكر أن آخر أفلام مصطفى كامل هو فيلم قشطة يابا منذ 19 عامًا، العمل صدر عام 2004، وتدور أحداثه حول شاب من الحي الشعبي يرغب في دخول مجال الغناء، لكنه يواجه صعوبات كثيرة في سبيل دخول الوسط، ويمر بالعديد من المواقف.