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بالصور.. تفاصيل "كتاكيت كتاكيت" الأغنية الدعائية لفيلم "عالماشي"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تفاصيل "كتاكيت كتاكيت" الأغنية الدعائية لفيلم "عالماشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "عالماشي" من بطولة النجم علي ربيع عن الأغنية الدعائية للفيلم، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر المبارك.

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تفاصيل الأغنية الدعائية لفيلم "عالماشي"


وتحمل الأغنية الدعائية لفيلم "عالماشي" اسم "كتاكيت كتاكيت"، غناء عبد الباسط حمودة، وأوكا، وحودة بندق، إشراف فني هاني محروس، كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وإنتاج craft media – حمدي بدر، وشارك الثلاثي في مشهد من الفيلم، من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، الذي يقدم شخصية (هادي) وصديقه (ايشا) الفنان كريم عفيفي، وعدد من الراقصين.

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موعد عرض فيلم عالماشي لـ علي ربيع

 

وينطلق عرض فيلم عالماشي لـ علي ربيع في 10 أبريل الجاري، الذي يعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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تفاصيل فيلم "عالماشي"

 

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر 2024، وتدور أحداثه الفيلم حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته راسًا علي عقب بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

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كواليس فيلم "عالماشي"

 

نشرت الصفحة الرسمية المنتجة لفيلم علي ربيع عالماشي صور من كواليس العمل تجمع ابطاله، الذين وصفوا العمل من قبل في اكثر من لقاء بان كواليس العمل كانت مميزة وكوميدية، في عمل مختلف يحتوي علي جرعة كبيرة من الكوميديا ستقدم للجمهور في عيد الفطر.
 

قصة فيلم عالماشي لـ علي ربيع

 

تدور أحداث فيلم عالماشي لـ علي ربيع في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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