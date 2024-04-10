درة تهنئ متابعيها عبر إنستجرام بحلول عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 09:31 صباحاً - هنأت الفنانة درة متابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت درة صورة جديدة لها بملابس العيد داخل منزلها، نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت:"عيد مبارك علينا وعليكم ???? كل عام وانتم بخير وإلى الله أقرب وفي الراحة أكبر يا رب .

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و أن يمنحنا السعادة والسلام ولأهل غزة وفلسطين في هذا العيد????.أتمنى أن يكون عيد الفطر المبارك مليئاً بالخير واليمن والبركات.".

أدى مئات المصلين صلاة العيد برحاب جامع عمرو بن العاص، اليوم الأربعاء، أول أيام شهر شوال 1445، وأول يوم عيد الفطر 2024.

المئات يصلون عيد الفطر في ساحة جامع عمرو بن العاص

وحرص المصلين على ترديد تكبيرات العيد بصيغتها المصرية، حيث: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".