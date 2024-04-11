نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حمدان يكشف سبب نهاية مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف محمود حمدان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سبب كتابته نهايته مسلسل “ حق عرب ” بهذا الشكل وعدم زواج حنان من عرب قائلًا " الحمد لله انتهت رحله مسلسل ( حق عرب )، سعيد بكل ردود الافعال، حاله جميله عملها المسلسل، مبسوط بكل الممثلين كلهم ابدعوا، شكرا للجمهور اللي كان في ظهرنا طول الوقت، وعارف ان في ناس زعلانين ان في النهايه حنان ما اتجوزتش عرب، بس مكنتش هقدر اعمل غير المنطقي والواقعي، حنان غلطت مرتين، الاولي لما خبت عن عرب نزولها الشغل مع مرات أبوها والتانية لما اتجوزت عبد ربه علشان فلوسه، وفي النهايه الجزاء من جنس العمل شكرا للشركة المتحدة علي المجهود العظيم اللي بذلتوه وعلي الجلسات الكتيره اللي حصلت والمتابعه طوال الوقت علشان يخرج المسلسل علي أكمل وجه شكرا شركه سينرجي المنتج الكبير أ / تامر مرسي سعيد بالتعاون معكم شكرا رجال الانتاج بقياده أ / حسام شوقي، كل اللي كانت بتحتاجه الدراما كان بيتوفر ومبخلتوش بشئ

شكرا لكرو الاخراج عارف اني تعبتكم بس ربنا رضانا بالنجاح شكرا للنجم احمد العوضي اخويا اللي بحبه علي كل حاجة

وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد "

أبطال مسلسل حق عرب



أبطال مسلسل “حق عرب"

يشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة.