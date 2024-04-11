"عشرة العمر ووش السعد".. محمد إمام يوجه رسالة لـ مي عز الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد إمام على توجيه رسالة للفنانة مي عزالدين بعد ظهورها معه في الحلقة الأخيرة من مسلسله الجديد “كوبرا”، حيث شارك جمهوره بصورة تجمعهما من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق محمد إمام على الصورة قائلًا: “عشرة العمر ووش السعد.. نجمة النجمات مي عزالدين.. احلى قفلة للمسلسل.. مبسوط جدًا بيكي وكان واحشني الشغل معاكي.. شكرًا على جمالك وحلاوتك”.

وكان قد تصدرا الثنائي الفنان محمد إمام والفنانة مي عز الدين محرك البحث جوجل بعد ظهورهما معًا في الحلقة الأخيرة من مسلسل “كوبرا” والتي أشاد بها الجمهور ولقت نجاحًا هائلًا فور طرح الحلقة.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام، مسلسل "كوبرا"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا"، الذي يخرج من السجن طامحًا لأن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشكلات، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، وتدفعه الظروف للتنقل بين عدة مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى آملًا في إثبات براءته، من هنا تنطلق أحداث العمل.

أبطال مسلسل "كوبرا"



ويشارك في بطولة المسلسل، كلٌّ من: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.