نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان: سهر الصايغ ممثلة صادقة ورائعة وشريكة نجاح مع باقي فريق العمل بمسلسل "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النجم مصطفي شعبان انني يهمني جدا ان ما اقدمه خلال شهر رمضان وان يكون قريب من المشاهد ولا توجد ألفاظ خارجة، مشيدًا بفريق العمل وفي مقدمتهم النجمة سهر الصايغ وهي فنانة محترفة ومخلصة وصادقة، وهي شريكة النجاح مع باقي فريق العمل وانتي محظوظ بوجود هذه الكوكبة من الفنانين الرائعين وكل واحد منهم مدرسة في التمثيل، وكانت المشاهد عبارة عن منافسة ومباراة فنية بين النجوم طوال احداث المسلسل.

وأضاف خلال حلوله في حلقة استثنائية من برنامج واحد من الناس اذيعت في اولي ايام عيد الفطر مع د. عمرو الليثي ، ان الحلقة ال ٢٤ بالمسلسل والتي شهدت وفاة " زمزم" انني بكيت بشدة من شدة تأثري، ولا استخدم اي ادوات من أجل البكاء، وانني تعرضت لصدمة سابقة بوفاة الراحل علاء ولي الدين، لإنه كان يتحدث معي قبل دقائق من وفاته وهو رفيق كفاح في التمثيل وكانت اقوي وأكبر صدمة اقابلها في حياتي في وقتها، وانني بكيت جدا في هذه الحلقة متأثرا بوفاتها وهذه احساس داخلي.. وقام الليثي بتهنئتي علي هذا المشهد.

مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.



نجوم مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.