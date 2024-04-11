القاهرة - محمد ابراهيم -

يأتي العيد ومعه الكثير من الذكريات، ومن عادات إجازة العيد تجمع العائلة وتناول الكحك ومشاهدة أبرز المسرحيات المصرية المشهورة، كمدرسة المشاغبين للزعيم عادل إمام، وسك على بناتك لفؤاد المهندس، والعيال كبرت ليونس شلبي وسعيد صالح وأحمد زكي، ومسرحية الشاهد مشفش حاجة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن 5 خطوات بسيطة للاستمتاع بالمشاهدة وتحويل غرفة المعيشة لسينما مثالية

أجهزة عرض السينما

تعمل هذه الأجهزة عند توصيلها مع التليفزيون على تحويل جدار واحد من غرفة المعيشة إلى شاشة عرض سينمائية مميزة تعرض الفيلم أو المسرحية بوضوح، وهي متاحة في أماكن بيع المنتجات الإليكترونية المختلفة.

توفير التسلية

يعد الفشار والمشروبات المختلفة والمكسرات من وسائل التسلية المصاحبة التي تضيف للبعض الاستمتاع بالفيلم أو المسرحية، وقد يرغب البعض عنها لأنها تشغله عن الاستمتاع.

توفير الراحة

يعرف عن الأفلام أو المسرحيات أنها تعرض لمدة ساعتين أو أكثر، مما يتطلب توفير الأريكة المريحة المزودة بالوسائد مناسبة العدد والحجم والتي تساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة والاستمتاع بجميع أوقات الفيلم أو المسرحية.

الإضاءة المناسبة



كثيرا ما تتميز غرف المعيشة بالنوافذ كبيرة الحجم لإدخال الهواء والضوء، ولكن وقت السينما يفضل غلق الستائر والمصابيح وجعل الأضواء خافتة أو معتمة للشعور بالجلوس في السينما وليس المنزل.

صوت مناسب



العمل على عزل الأصوات الخارجية العالية من الدخول والتي تسيطر على صوت الفيلم وتتسبب فى الشعور بالانزعاج، وإتاحة صوت مناسب من التليفزيون يساهم في نجاح الشعور وكأنك تجلس في السينما.