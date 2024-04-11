نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم شقو وفاصل من اللحظات اللذيذة.. إيرادات وقصص أفلام السينما الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بدأت المنافسة تشتعل بين الأفلام المعروضة في أيام العيد، ويبحث الجمهور على الأفلام التي تناسبهم وعن نجومهم المفضلين لديهم، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الأفلام المعروضة في العيد



إيرادات فيلم عالماشي

حقق فيلم ع الماشي بطولة النجم على ربيع، كريم عفيفي إيرادات ضعيفة في أول أيام عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر، وجنى علة مدار ال 24 ساعة الماضية فقط 134 ألف جنيه.



قصة فيلم على الماشي



حيث يروي قصة هادي هادي عبدالهادي، الشاب الكسول البالغ من العمر 30 عامًا الذي يعيش مع والده. تتحول حياته رأسًا على عقب عندما يتم تشخيصه بحالة نادرة تتطلب الحركة المستمرة لتفادي جلطات الدم القاتلة. يبدأ بطلنا رحلة كوميدية مليئة بالمغامرات أثناء محاولته التكيف مع هذه الظروف الجديدة.

أبطال فيلم عالماشي



فيلم عالماشي من بطولة على ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج يوسف الطاهر.



فيلم اسود ملون



تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول منظمة حفلات زفاف والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية.



أبطال فيلم أسود ملون

يشارك في بطولة فيلم أسود ملون، مطرب المهرجانات عصام صاصا، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن إخراج حسن البلاسي.

فيلم شقو



تصدر فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح ودينا الشربيني، شباك تذاكر أفلام السينما، أمس في ليلة وقفة عيد الفطر، محققًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية مليون و188 ألف جنيه.

فيلم شقو يستكشف عالمًا من الجريمة والتحديات عبر مجموعة من الأصدقاء الذين يخوضون أعمالًا إجرامية تقودهم إلى أزمات خطيرة، ويقدم العمل مغامرة مثيرة، بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، مع تصاعد التوتر والتشويق في كل مشهد.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



نجح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في تحقيق إيرادات قوية في أول أيام عرضه ليلة وقفة عيد الفطر، وجنى على مدار ال 24 ساعة الماضية 617 ألف جنيه، ليحتل الترتيب الثاني في شباك التذاكر، بينما اعتلى الصدارة فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، محققًا مليون و188 ألف جنيه.



أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ويشارك في هذا الفيلم الفنان هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

