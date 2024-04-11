وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يستقبل العيد في حفل أسطوري بالجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل عيد الفطر في مدينة الجونة أمس وسط حضور جماهيري كبير.

واحتشد الالاف من جمهور الهضبة ومن بينهم اعداد كبيرة من السياح الأجانب في الحفل قبل انطلاقه بساعات حيث شهدت المدينة اقبالا كبيرا في أول أيام عيد الفطر. وصعد الهضبة إلى المسرح على انغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه الاغنية.

وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغنياته وهي ده لو اتساب، بحبه، الحظ، وياه، الكلمة الحلوة، شكرا من هنا لبكرة، يا قمر، الكلام ليك انت، ميدلي قديم، مابتغيبش، يتعلموا، قمرين، ونور العين، العالم الله، وهاتتدلع.

وخلال الحفل قدم النجم الكبير عمرو دياب تحية لعضو فرقته الفنان محمد مدحت حيث قدمه لعزف الموسيقى التصويرية لمسلسل "أشغال شقة" والتي وضعها مدحت وذلك في لفتة جميلة من الهضبة.

كما وجه النجم عمرو دياب التحية للمنتج تامر مرسي وصناع مسلسل "الحشاشين" الذي عرض في رمضان مشيدا بالمسلسل وجودته الفنية.

ومن ناحية اخرى ضرب الهضبة رقما قياسيا جديدا قبل عيد الفطر حيث تجاوزت مشاهدات اغنيتة "الكلمة الحلوة" ٦٠٠ مليون مشاهدة خلال شهر رمضان. وحققت الاغنية ٦٠٠ مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد مشاهداتها ٤٧ مليون مشاهدة على يوتيوب، و٧ ملايين و٥٠٠ الف على انستجرام، و١٢٩ مليون على فيسبوك، و٤١٧ مليون على تيك توك.