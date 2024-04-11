نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح اللقطات الحصرية الأولى من موقع تصوير فيلم Amar Singh Chamkila في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر النجم الهندي ديلجيت دوسناجه لقطات حصرية من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي سيكون من انتاج شبك نتفليكس.

ووفق انديا توداي، الفيلم الجديد اللقطات من الفيلم الذي من المقرر أن يتم طرحه للعرض بعنوان Amar Singh Chamkila.

ومؤخرا شهدت بوليوود احتفالية ضخمة لإطلاق الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Bade Miyan الجديد، من بطولة تايجر شروف وأكشاي كومار.

ونقل انديا توداي لقطات من الحفل المميز الذي شهد انطلاق الاعلان التشويقي الرسمي للفيلم الهندي الجديد.

ذلك بعد أن كان قد تحول العرض الخاص للفيلم الجديد Bade Miyan Chote Miyan' لمأساة بعد ما قام به عدد من المشاهدين من اعمال شغب.

ووفق انديا توداي، قابل مشاهدين وصول نجوم الفيلم برفع النعال وضد بعضهم البعض حتى اضطرت الشرطة لفض التجمهر.

طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، والذي يشارك في بطولته الممثل الشاب تايجر شروف.

ووفق موقع انديا توداي، الفيلم الجديد ستدور احداثه في اطار من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Bade Miyan Chote Miyan.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة اعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع انديا توداي، الفيلم تقرر ايضا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من انتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع انديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.