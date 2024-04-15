نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بـ "خليني أشوفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان رامي جمال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث أغنياته الذي طرحها أول أيام عيد الفطر، وتحمل اسم "خليني أشوفك" وأيضًا قد تصدر بها جميع مواقع التواصل الإجتماعي، وأغنية "خليني أشوفك" تحمل الطابع الدرامي الذي يحبه ويفضله جمهور رامي جمال.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها، وأصبحت الآن التريند 6 على يوتيوب وقد وصلت نسبة مشاهدتها نحو 615 ألف مشاهدة في 4 أيام فقط.

والأغنية من كلمات زياد حسن، توزيع عمرو الخضري، ألحان محمود أنور.

كلمات أغنية خليني أشوفك

خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني عشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني..وعشان أقولك إني مزعلتش عليك..مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. في حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك..من يوم ما غبت وقلبي تقريبًا نسيك..أنا فوقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل إحساس انت عملتلي عقدة أساسًا من كل الناس.. ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي أنا شوفته واللي يخليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك..ضيعت عمري عليك ومطلعتش بحاجة..كان لازم أبعد قبل ما أخسر كل حاجة..كان لازم ألحق نفسي ومسيبهاش تضيع..كان فاضل إيه هستناه منك يعني تاني..هستنى إيه من حد ضيعني وأذاني..مش هشتريك عشان انت متعود تبيعه..أنا فوقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل إحساس انت عملتلي عقدة أساسًا من كل الناس..ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي أنا شوفته واللي يخليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك.

رامي جمال يقرر طرح الألبوم كامل

واستجاب رامي جمال لمتابعيه ولبي رغباتهم في طرح الألبوم كامل وذلك بعد مطالبتهم بطرح الألبوم كامل، حيث نشر رامي جمال بوست عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلًا: "«عشان خاطركم قررت أنا والشركة ننزل الأغنية الجايه يوم 18، وبعدها باقي الألبوم إن شاء الله يوم 24 الساعة 6، جاهزين ولا إيه».

أغاني ألبوم خليني أشوفك

ويضم ألبوم «خليني أشوفك» للنجم رامي جمال، 15 أغنية معظمهم ينتمون للون الدرامي الحزين، وهم بالترتيب: «خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، إنت مين، أهـو، سوء تفاهم، قولي آه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسي اسمك».