ماذا قالت يسرا أثناء تكريمها في لبنان أمس؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 11:29 صباحاً - كرمت إدارة مهرجان بيروت لسينما المرأة مساء أمس الفنانة يسرا تقديرا لمشوارها الفني ودعمها لقضايا المرأة فى السينما المصرية والدراما.

وتحدثت يسرا فور صعودها على المسرح عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة أنها كانت قلقة بشأن اضطرابات الأجواء بسبب ما يحدث فى فلسطين والهجمات الإيرانية وغلق بعض المجالات الجوية، مشيرة أنها بعد مشاهدة أهل لبنان وتعاملهم مع الأزمة تأكدت أنها اتخذت القرار الصح بالسفر إلى لبنان واستلام التكريم.

وتابعت يسرا أثناء وقوفها على المسرح باكية: “ أنا لو مكنتش جيت النهاردة كنت هندم جدا” وتقدمت بالشكر إلى إدارة المهرجان وكل من تسبب فى تكريمها خلال هذه الدورة