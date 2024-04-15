"هتبقى من أهم نجمات مصر".. محمد إمام يوجه رسالة لـ دنيا ماهر بعد تعاونها معه في "كوبرا"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمد إمام رسالة للفنانة دنيا ماهر، وذلك بعد تعاونها معه في مسلسل “كوبرا”، الذي تم عرضه في دراما رمضان 2024، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر محمد إمام، صورة تجمعه بدنيا ماهر، وعلق عليها قائلًا: "سماح دنيا ماهر، أدائها جميل وطبيعي في كل أدوارها، سواء كوميدي أو دراما عيطت عياط في المسلسل يكفي ١٠ مسلسلات هتبقى من أهم نجمات مصر".



قصة مسلسل كوبرا



تدور إحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية حول شخص يدعى علي الشهير بـ كوبرا الذي يجسد شخصيته محمد إمام، وتتصاعد الأحداث حتى يجد نفسه وسط مشاكل كبرى، ويتسمر في الهرب من الشرطة حتي يقع في مشاكل أكبر وخلافات مع أشخاص كثيرة.

أبطال مسلسل كوبرا



والمسلسل من بطولة محمد إمام وإلى جانبه عدد من الفنانين ابرزهم: مجدي كامل، كزبرا، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منه فضالي، مريم الجندي، أوس أوس، جمال يوسف، محمود عبد الغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، أحمد عبد الحميد، تسنيم مطر، وظهر كل من دانا الحلبي، مي عز الدين، سلوى عثمان، حجاج عبد العظيم ضيوف شرف للمسلسل، والعمل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

ظهور مي عز الدين بالحلقة الأخيرة



وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا قد تصدرت تريند السوشيال ميديا بعد ظهور الفنانة مي عز الدين بشخصية حبيبة كوبرا القديمة، حيث شهدت الحلقة هروب كوبرا "محمد إمام" من السجن بعد الحكم عليه بعدما قتل شيخون وانتقم لشقيقه وشقيقته بعدما اعتدى عليها، والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وظهرت في مشهد النهاية شهرزاد "مي عز الدين" التي تلعب دور حبيبة علي القديمة، وتبدو كشخصية كوريا التي جسدتها مي عز الدين في مسلسل "دلع بنات"، ويسافران بجوازاتهما وشخصياتهما الجديدة معًا لبدء عملية نصب جديدة.