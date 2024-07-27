«حياة كريمة.. حلم الجمهورية الجديدة».. تقرير في «إكسترا نيوز»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 11:26 صباحاً - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "حياة كريمة.. حلم الجمهورية الجديدة"، وذكر التقرير أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا.

أضاف التقرير أن المبادرة تهدف أيضا لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وتهدف لخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة للتجمعات الريفية، كما تهدف لتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.