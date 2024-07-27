«حياة كريمة.. حلم الجمهورية الجديدة».. تقرير في «إكسترا نيوز»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 11:26 صباحاً - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "حياة كريمة.. حلم الجمهورية الجديدة"، وذكر التقرير أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا.
أضاف التقرير أن المبادرة تهدف أيضا لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وتهدف لخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة للتجمعات الريفية، كما تهدف لتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.
ولفت التقرير إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن حياة كريمة يعد أكبر مشروع تنموى فى العالم، وشهدت محافظات الصعيد نصيبا كبيرا من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن حياة كريمة، وتشمل تنفيذ مباردة القرية الخضراء ضمن قرى حياة كريمة بالإضافة إلى توصيل شبكات الألياف الضوئية.
تابع التقرير، تشمل توصيل خدمات الغاز الطبيعى للقرى وإنشاء مجمعات حكومية ومراكز خدمات زراعية، وتم تدشين مؤسسة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع فى المبادرة.