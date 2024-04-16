نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يروج لعرض فيلم "30 مارس" على منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم أحمد الفيشاوي لعرض فيلمه "30مارس" على منصة شاهد الرقمية، والذي عرض سابقًا عام 2021.





وشارك الفيشاوي صورة البوستر المعروض على شاهد تمهيدا لعرضه، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلق عليه قائلًا: "٣٠ مارس قريبا على شاهد".





أبطال فيلم 30 مارس

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.





قصة فيلم 30 مارس





تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق.





فيلم بنقدر ظروفك

وينتظر الفنان احمد الفيشاوي طرح فيلمه الجديد "٣٠ مارس" ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية.





ابطال الفيلم

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

احداث الفيلم

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر.