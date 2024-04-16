نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم Giant لـ "أمير المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشارك الفنان أمير المصري للتقديم السيرة الذاتية للملاكم اليمني نسيم حميد في فيلم Giant للمخرج روان أتال، ويشاركه الممثل بيرس بروسنان.

والفيلم من إخراج وتأليف روان أتال، وسيلعب بيرس بروسنان المدرب الأيرلندي براندن إنجل، وسيدور العمل حول رحلة صعود وهبوط نسيم حميد وقصة تحوله من إبن لعائلة يمنية لائجة في بريطانيا لبطل ملاكمة شهير.

ويشارك في الإنتاج التنفيذي سيلفستر ستالون وبرادن أفترجود من خلال شركتهم Balboa Productions،



ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في ليدز بإنجلترا في أواخر أبريل الجارى، ويعد فيلم "Giant" واحدًا من أوائل الإنتاجات التي تم نقلها لـ المملكة المتحدة.



معلومات عن نسيم حميد



اشتهر نسيم بأسلوب الملاكمة غير التقليدي وشخصيته المغرورة التي تسببت في ضجة كبيرة بسرعة، كما عرفه المشاهدون بدخوله إلى الحلبة بطرق لامعة ولافتة والتي تضمنت ذات مرة دخوله على سجادة طائرة، أشبه ببساط علاء الدين، بالإضافة إلى إعادة تمثيل فيديو مايكل جاكسون الموسيقي Thriller.

وعرف أيضًا حميد بكونه مسلمًا متدينًا وكان يصلي غالبًا قبل القتال، وأصبح مثلًا أعلى لملايين من الطبقة العاملة والبريطانيين المسلمين، لكنه واجه أيضًا العنصرية أثناء صعوده إلى القمة.

آخر أعمال أمير المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال أمير المصري مسلسل مليحة، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وحقق العمل على نسب مشاهدات مرتفعة.

