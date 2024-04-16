لقيت اللي بدور عليه.. تامر حسني يشوق جمهوره لأغنية جديدة من ألحانه

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر حسني على تشويق جمهوره للأغنية الجديدة التي يعمل على تحضيرها منذ أيام حيث يقوم بتليحنها.

عثور تامر حسني على لحن جديد

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك"، قائلًا:" لقيت اللحن اللي بدور عليه وأنا فرحان بيه أوي والصورة اللي من التالتة دي لزوم الشقاوه نهاركم عسل"، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغنية فور طرحها.

تامر حسني يشوق جمهوره لأغنية جديدة

يذكر أن تامر حسني، نشر صورة له رفقة الجيتار منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلًا: "بقالي فترة ممسكتش الجيتار الحن بس بقالي ٦ ساعات قاعد كده بلف حوالين فكرة، هفضل وراها لحد ما اخلصها، نهاركم أحلى حاجة".

آخر أعمال تامر حسني

جدير بالذكر أن أخر أعمال تامر حسني اغنية “قدها” التي طرحها في شهر رمضان الماضي، وجاءت كلماتها كالآتي: "متجمعين على كل حلو في السنين على كل خير متلككين في كل فرصة مش فين وفين، متجمعين، متأكدين ان اللي جاي ده كله جميل، وان اللي فات مشوار طويل، والفرح قرب واهو بالدليل متجمعين، واللحظة اللي بنقف عندها بنقولها، قدها قدها قدها قدها قدها".