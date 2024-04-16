مكنتش حابب.. حمادة هلال يفجر مفاجأة عن دور نجله بالمداح

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الفنان حمادة هلال، مفاجأة عن مشاركة نجله يوسف بـ مسلسل المداح الجزء الرابع “أسطورة العودة” وقال: "مكنتش حابب أن يوسف يمثل في هذا السن الصغير".

وأضاف حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة "الشمس" أن نجله في مرحلة الطفولة، وكنت اتمنى التركيز في الدراسة بدلا من الدخول في عالم الفن بهذا العمر.

ولفت إلى أن نجله قام بقراءة الدور دون علمه، وأنه تحدث هو والمخرج أحمد سمير، ولكن الدور الذي قام به يوسف صعب، وبالفعل قام بالدور على أكمل وجه، معلقًا: "الحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي".

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في أخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رضان الماضى عام 2023.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.