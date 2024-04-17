نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح فيلم "عالماشي".. علي ربيع لجمهوره: بيوصلني كلامكم الحلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان علي ربيع، عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الجديد “عالماشي”، الذي يعرض حاليًا في جميع السينمات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

رسالة علي ربيع لجمهوره



ونشر علي ربيع صورة له، معلقًا عليها:"الحمد والشكر لله، نجاح كبير جدًا لفيلم عالماشي، في كل البلاد، شكرًا جدًا بيوصلني كلامكم الحلو، مستمرين معاكم في كل سينمات مصر والوطن العربي، أجازة سعيدة، بحبكم أوي".



أبطال فيلم عالماشي



ويذكر أن فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج المنتج يوسف الطاهر.



قصة فيلم عالماشي لـ علي ربيع





تدور أحداث فيلم عالماشي لـ علي ربيع في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ احداثه مع شاب يدعى هادي يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.



آخر أعمال الفنان على ربيع





وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم " زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.