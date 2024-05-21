نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام الفضالة تروج لأحدث مسرحياتها الجديدة “الطابق الثاني” في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "الطابق الثاني"،

حيث شاركت "إلهام" جمهورها ببرومو المسرحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالبرومو تعليقًا قالت فيها:" أضخم انتاج مسرحي لرعب الكوميديا، مسرحية الطابق الثاني، رؤية إخراجية جديدة".



وأضافت:" اعتبارا من أول أيام العيد الأضحى ولمدة ٧ أيام على مسرح نادي القادسية، للكبار فقط، تأليف وإخراج عبد العزيز المسلم".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام الفضالة

وفورا من مشاركة المنشور، نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

تعاون مسرحي سابق



يُذكر أن الفنانة إلهام الفضالة تعاونت من قبل مع الفنان عبد العزيز المسلم، من خلال مسرحية "الزوج يريد تغيير المدام" التي عُرضت عام2011، والتي جاءت أحداثها في إطار كوميدي، حول أسرة كويتية يعاني فيها الزوج من إهمال زوجته له، الأمر الذي يدفعه إلى التفكير في تغيير زوجته.



وضمت المسرحية عددًا من النجوم وهم؛ جمال الردهان، جمال الشطي، عبد الله البدر، إبراهيم دشتي وآخرون، وجاء العمل من تأليف وإخراج عبد العزيز المسلم.

آخر أعمال إلهام الفضالة



والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام الفضالة مسلسل "بعد غيابك عني"، الذي ظهرت من خلاله بشخصية سيدة تُدعى "شاهة"، تقرر التخلي عن زوجها "عبد الله" تركي اليوسف، وابنتها "ياسمين" ملك أبو زيد، من أجل حبها القديم حيث كانت تربطها علاقة عاطفية بشخص يُدعى "شعلان" شهاب جوهر، إلا أن النهاية التي رسمتها في مخيلتها لم تكن سعيدة، إذ قررت "شاهة" في النهاية الإقدام على الانتحار، وفي المقابل تم حبس "شعلان".



أبطال مسلسل بعد غيابك عنى



"بعد غيابك عني"، شارك به عدد آخر من النجوم، وهم مرام البلوشي، عبد الله عبد الرضا، سلطان الفرج، إيمان فيصل، شهد سلمان، وآخرون، والعمل من إخراج سائد بشير الهواري، ومن تأليف علياء الكاظمي

