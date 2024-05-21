نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ليلى عبد اللطيف تتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف تريند محركات بحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تم تداوله من توقعات متعلقه بسقوط طائرة الرئيس الإيراني الأخيرة

، التي أودت بحياته يوم 19 مايو 2024، وتشهد توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 اهتمام كبير بعد صدق العديد من تنبؤاتها السابقة، بما في ذلك سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2024



وفاة أحد القادة السياسيين في المنطقة العربية: تحققت هذه التوقعة بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في ديسمبر 2023.

خسائر إيلون ماسك: تحققت هذه التوقعة أيضا، حيث تكبد إيلون ماسك خسائر بالمليارات في عام 2024 بسبب تراجع القيمة السوقية لشركة “تسلا”.



وفاة فنانين عربيين: تحققت هذه التوقعة بوفاة الفنان المصري صلاح السعدني والفنانة المصرية شيرين سيف النصر.



طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: أثارت هذه التوقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحققت بالفعل بعد أيام قليلة من إعلانها.

توقعات ليلى عبداللطيف 2024 لم تتحقق



خسارة النادي الأهلي نهائي إفريقيا: لم تتحقق هذه التوقعة حتى الآن، حيث سيلعب النادي الأهلي نهائي بطولة إفريقيا ضد فريق الترجي التونسي في 25 مايو 2024.



عودة شريهان: لم تتحقق هذه التوقعة حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن أي عمل فني جديد للنجمة شريهان يجمعها مع يسرا وليلى علوي.



