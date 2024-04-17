كلاكيت للمرة الثانية..تعرف على خريطة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت عدد من الأعمال الدرامية في النجاح خلال الموسم الرمضاني، وهو ما جعل عدة قنوات تتخذ قرار بإعادتها للمرة الثانية



وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك المسلسلات ومواعيدها



المداح

قررت MBC drama إعادة عرض مسلسل المداح، حيث يعرض يوميًا على قناة MBC دراما الساعة 3 مساءً، ويعاد الساعة 1 صباحًا، والساعة 9 صباحًا، بينما يعرض على قناة MBC العراق الساعة 4مساءً، ويعاد الساعة 12 ونصف صباحًا، والساعة 6 وربع صباحًا.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع



يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع



مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، محمد عز، أحمد خالد صالح، أشرف زكي، مي سليم، أحمد كمال أبو رية، شاهيستا سعد، والعمل من تأليف وليد أبو النجدة وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



بيت الرفاعي



وكشفت قناة DMC على مواعيد عرض المسلسل للمرة الثانية حيث سيكون في تمام

الساعة 8 مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحًا، والثانية في الساعة الثانية عشر ونصف ظهر اليوم التالي، ويعرض على قناة dmc دراما في الساعة الحادية عشر مساء، ويعاد في تمام الساعة التاسعة صباحا، والساعة الرابعة والنصف عصرًا.



أبطال المسلسل بيت الرفاعي



يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل بيت الرفاعي



تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول انقسام وفك رباط عائلة بيت الرفاعي بعد موت كبيرهم الحج محمود الرفاعي الذي يعمل في الآثار، مما سيحدث منافسة وصراع على مقعد الكبير، حيث يحاول أحد أشقاء الفنان أمير كرارة وهو الفنان أحمد رزق التخلص منه وقتله ومنعه من الميراث بشتى الطرق.



عتبات البهجة



وجاء العرض الثانى لمسلسل عتبات البهجة على قناة cbc في تمام الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا والساعة 10 صباحًا.



قصة مسلسل عتبات البهجة





ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

أبطال مسلسل عتبات البهجة



ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة