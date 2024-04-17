غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل عن حياتها وكواليس مسلسل "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلّت غادة عبدالرازق ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي، والمذاع على قناة ON، وكشفت عن عدد من تفاصيل حياتها، وكواليس شخصية عايدة التي جسدتها في مسلسل "صيد العقارب" وقالت: “شخصية عايدة كانت جديدة عليا، ولكن فيها ملامح مني، لأن من صغري بحب أثبت إني أقدر أعمل أي حاجة، وإن مش علشان أنا ست يبقى الراجل أحسن مني”.

غادة عبد الرازق تكشف كواليس مسلسل صيد العقارب

واضافت غادة عبدالرازق: “حسيت المسلسل هيبقى نقلة جامدة وإنه هيكسر نحس النجاح العالي عندي، وحبيت إنه عمل اجتماعي الجمهور مشافهوش من زمان، وكنت مصممة على مسلسل طبيعي شعبي، زي أرابيسك وأعمال الفترة دي، إنه يتقفل قفلة طبيعية وعالية.. طول عمري سند نفسي لأن اختياراتي في الرجالة كانت غلط ما عدا والد روتانا، وفي من أزواجي أعطوني ماديات وحب إلا إني لا أعتمد عليهم كليًا”.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، كريم محجوب ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وحققت الحلقات الأولى من العمل رد فعل واسع، ويتحدث المسلسل عن عن قضية اجتماعية تشغل الرأي العام وهي قضية الانتقام والرغبة في الأخذ بالثأر.

اخر اعمال غادة عبدالرازق

وكان اخر اعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل تلت التلاتة، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش، وعدد آخر من النجوم، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حول ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتتعرض كل منهن لأزمات عديدة.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية اخري، تنتظر غادة عرض فيلم تاني تاني، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولكن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد آدم ومن تأليف علاء حسني، وايضا عُرض مؤخرًا لـ غادة عبدالرازق حكاية تحت الحزام، من مسلسل حدث بالفعل، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.