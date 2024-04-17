نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فاصل من اللحظات الذيذة" في المركز الثاني بعيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي شارك في بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز، وغادة إبراهيم إيرادات بقيمة 30 مليونًا و302 ألفًا و178 جنيهًا مصريًا، ليصبح في المركز الثاني بعد فيلم شقو.





تفاصيل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة





فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يقدم مزيجًا من الكوميديا والفانتازيا حول شخصية مهندس معماري وزوجته اللذين يكتشفان عوالم بديلة تتيح لهما إعادة التفكير في حياتهما وعلاقتهما.









الفيلم يستكشف مواضيع عميقة مثل الرضا والتغيير في الحياة الزوجية بأسلوب خفيف وممتع، مع مشاركة فنانين محبوبين مثل هشام ماجد وهنا الزاهد، بينما يضيف بيومي فؤاد طابعه الكوميدي المعهود.





تفاصيل أفلام عيد الفطر





من ناحية أخرى، يقدم فيلم "شقو" قصة مليئة بالأكشن والتشويق، حيث يجمع أيضًا عدد من الفنانين المعروفين بقدراتهم التمثيلية الرائعة مثل عمرو يوسف ومحمد ممدوح. هذا الفيلم يناقش الجانب الدرامي في إطار من الأكشن والتشويق.





فيلم "عالماشي" يعد بالكوميديا الخفيفة مع تركيزه على شخصيات يؤديها علي ربيع وآية سماحة، مما يقدم تجربة سينمائية ممتعة ومرحة، فيما يوفر فيلم "أسود ملون" مزيجًا من الكوميديا والدراما مع ممثلين مثل بيومي فؤاد ورنا رئيس.