نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يتذكر أغانيه مع نانسي عجرم ويشوق جمهوره لأعمال جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الشاعر الغنائي تامر حسين، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "إكس" تويتر سابقًا، صورة تجمعه بالنجمة نانسي عجرم أثناء عملهما على أحد الأغاني.





وكتب تامر حسين على الصورة قائلًا: “أغانيا مع الجميلة ⁦ ‏ظبطت وخططت ‏حبايب وعيله ( إعلان) ‏العُمر تتر مسلسل سُكر زيادة ‏تيجي نتبِسط ‏وبينا أعمال جديدة إن شالله ‏تشوف النور قريب



آخر أعمال تامر حسين:



ويذكر أن آخر أعمال تامر حسين هي أغنية " موضوع رجوعنا" للنجم تامر حسني هو من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" المقرر طرح باقي أغانيه الفترة المقبلة، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 313 ألف مشاهدة وتحتل الترند الأول وذلك في أقل من 24 ساعة فقط.





آخر أعمال نانسي عجرم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم

هي أغنية تيجي ننبسط، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج ليلى كنعان.

كلمات أغنية تيجي ننبسط

حبيبي تيجي ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

آه





حبيبي تيجي ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا













عادي لو هيست هيست





هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

و تاخدلك حضن دافي

حاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

آه

نركنه على أي رف رف





حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فكنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدش ليه حاجة عندنا عندنا

















حبيبي تيجي نفتكس

كلام حب جديد يتلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص





هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

و تاخدلك حضن دافي

حاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

انا سيبه

نركنه على اي رف رف

رف رف رف





حبيبي تيجي ننبسط

ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

عادي عادي

عادي لو هيست

عادي عادي

هيست

عادي لو هيست هيست

عادي عادي عادي عادي

عادي لو هيست

عادي

عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست