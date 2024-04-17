نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب تثير الجدل بطرحة زفاف عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تساؤلات الجمهور، وذلك بعد نشرها صورة لها وهي ترتدي طرحة زفاف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت مايا دياب في الصورة، وهي ترتدي طرحة زفاف، مما جعل الجمهور يتسائل هل هذا زواج أم دعاية لفيديو كليب؟.





آخر حفلات مايا دياب

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب احتفالية ضخمة بالزمالك داخل "spine" بتجهيزات لايف عالمية وحضور كامل العدد.

حضرت مايا بكامل أناقتها مرتدية فستان قصير خطف أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية وكان فى استقبالها ميمي المنشاوى وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة أغنية "سبع ترواح" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

مايا دياب تطلق ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم My Maya

وفي سياق آخر أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MY MAYA بعد طول إنتظار، إذ كانت قد صدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بالأشهر الماضية وهي "طاقة ايجابية" و"تقلان".

وتقدم مايا حاليًا لمحبيها أغنياتها الجديدة المنوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية منها "كلّن قالولي" وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع المبدع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الأغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص.

مايا دياب باللهجة المغربية من جديد:

وبعد نجاح أغنية "ديالي" باللهجة المغربية، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين وتوزيع هادي شرارة.