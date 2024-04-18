احتفالية ضخمة بالعرض الخاص لفيلم Rebel Moon - Part Two: The Scargiver

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت العاصمة الإنجليزية لندن احتفالية جديدة ضخمة للعرض الخاص للفيلم الجديد للمخرج زاك شنايدر Rebel Moon - Part Two: The Scargiver.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي شهد حضور نجمته صوفا بوتيلا، وعدد من نجومه الشباب، من إنتاج نتفليكس.

في السياق نفسه، أعلنت شركة نتفليكس عن نيتها تجديد مسلسل "أفاتار" Avatar: The Last Airbender، لموسم ثاني وثالث، بعد نجاح الموسم الأول.

ووفق ديلي ميل، المسلسل هو نسخة حية من عمل تليفزيوني طرح بطريقة الرسوم المتحركة، بنفس العنوان من إنتاج شبكة نيكلوديان.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة نتفليكس عن الغاء عرض مسلسل The Brothers Sun بعد موسم وحيد من عرضه عبر المنصة الرقمية.

ووفق ديد لاين، المسلسل كان من بطولة النجمة ميشيل يو وجاستن شين وسام يونج وجون لي.

ويتعاون كيليان مورفي من جديد مع شبكة نتفليكس في مشروع جديد، بظهوره كبطل ومشاركته كمنتج في عمل سينمائي جديد بعنوان Steve.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم سيكون اقتباس من رواية بعنوان Shy لمؤلفها ماكس بورتر.

عودة Peaky Blinders

وكان قد عزز النجم كيليان مورفي من احتمالات العمل على نسخة سينمائية قادمة من مسلسله الناجح Peaky Blinders بعد أن كشفت مصادر عن عودة جلسات العمل بين مورفي، وكتاب العمل التليفزيوني.

ووفق ديلي ميل، عقد مورفي جلسات عمل مؤخرًا مع ستيفن نايت مؤلف المسلسل، لمناقشة العمل على نسخة سينمائية من المسلسل الناجح.

مدينة ترفيهية

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.

والمدينة الترفيهية الجديدة، ستكون عبارة عن نسخة واقعية من ديكورات المدينة التي شهدت أحداث مسلسل الجريمة والتشويق الشهير، وهي مدينة بريمنجهام.