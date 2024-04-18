نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدريس إلبا يحتفل بالعرض الخاص لـ Knuckles في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر النجم الكبير ادريس إلبا العرض الخاص لمسلسله الجديد Knuckles الذي يطرح كمشتق من عالم أفلام سونيك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل الجديد الذي من المقرر أن يتم طرحه للعرض عبر منصة باراماونت بلص.

تستعد النجمة الهندية بريانكا شوبرا لمشروع سينمائي جديد سيكون من إنتاج شركة امازون ستوديوز، وسيجمع في بطولته نجوم كبار.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المشروع السينمائي الجديد، سيشهد تعاون بين بريانكا شوبرا وجون سينا وإدريس البا في أدوار البطولة.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعنوان Heads Of State، ومن المقرر أن تدور أحداثه حول أزمة تتعرض لها طائرة الرئيس الأمريكي.

مشروع جديد لـ إلبا

وهذا الفيلم الجديد، يأتي بعد احتفال إدريس إلبا بطرح فيلمه الجديد 'Luther: The Fallen Sun، المستوحى من عمل تليفزيوني يحمل العنوان نفسه.

والفيلم الجديد لإدريس إلبا تعرض لهجوم من النقاد، وهو الفيلم المقتبس من قصة مسلسله الناجح Luther والذي طرح بالعنوان نفسه.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفيلم الجديد، كان مشروع مخفق بكل المقاييس، وما كان يجب على إدريس إلبا القيام به.

وبحسب ما نقلته ديلي ميل، من انتقادات طالت الفيلم الجديد لإدريس إلبا، فإن الفيلم لم يرتقى لمستوى المواسم التي طرحت من العمل التليفزيوني الأصلي.

الانتقادات وصفت أداء ادريس ألبا، وكأنه كان يحاول تقديم أداء لشخصية جيمس بوند، في إشارة للأداء الهزلي له ضمن الأحداث.

تفاصيل عن العمل

ولوثر، هو في الأصل تم إنتاجه في المملكة المتحدة، كانت بداية عرضه في عام 2010 على شبكة بي بي سي وان، ومنذ ذلك الوقت، طرح 5 مواسم من المسلسل للعرض، الموسم الواحد تبلغ عدد حلقاته 20 حلقة.

وكان الموسم الأخير من هذا المسلسل قد طرح في عام 2018، قبل أن يقرر صناعه عودة الشخصية من جديد في صورة عمل سينمائي من بطولة إدريس ألبا نفسه.