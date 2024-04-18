ثقافة الإسكندرية تقدم "أسرار سانتا كلوز" على مسرح قصر الأنفوشي

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أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "أسرار سانتا كلوز"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث مسرحية أسرار سانتا كلوز

العرض عن النص المسرحي "بيت الدمية" للكاتب النرويجي هنريك إبسن، وتدور أحداثه حول قضية الزيف الاجتماعي سواء بين الأصدقاء، الأزواج، وأفراد المجتمع بوجه عام.

ويتضح ذلك من خلال قصة بطلة العرض "نورا" التي تتعرض للخداع من أقرب الأشخاص إليها، فكل من حولها يتخفى وراء قناع من أجل الوصول إلى الهدف الذي يريده.

وتتصاعد الأحداث باكتشاف "نورا" حقيقة أمر أولئك الأشخاص المخادعين، لتقرر الرحيل في حفل رأس السنة تاركة ذلك المجتمع المزيف.

صناع العرض المسرحي أسرار سانتا كلوز

"أسرار سانتا كلوز" شريحة قصر ثقافة الأنفوشي المسرحية، من إخراج مصطفى كرم، أداء إسلام سامي، آلاء وهبة، محمد نجله، محمد عصام، مريم مصطفى، أريج الخطيب، حسام حميدو، دراماتورج محمد السيد، تصميم ديكور وملابس ندى حسن، تنفيذ ديكور صفوت عادل، تنفيذ ملابس عبير عصام، كريوجراف محمد صلاح، إعداد وتنفيذ موسيقي أدهم ولي الدين، إضاءة إبراهيم الفرن، مخرج مساعد عزت مصطفى، مخرج منفذ فادي خالد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والمخرج إسلام إمام، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

فعاليات هيئة قصور الثقافة

وشهدت فعاليات هيئة قصور الثقافة نشاطا مكثفا خلال الفترة الأخيرة احتفالًا بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك بجميع المحافظات وتنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية وأنشطة الأطفال وذوي الهمم، ولاقت الفعاليات إقبالًا جماهيرًا غفيرًا.