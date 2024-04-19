نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عمر ماكان بينا غير كل خير".. نيللي كريم ترد على اعتذار باسم سمرة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت الفنانة نيللي كريم بالرد على إعتذار باسم سمرة لها بعد تصريحاته الأخيره أثناء ظهوره في برنامج "رامز جاب من الأخر".

كتبت نيللي كريم عبر خاصية الاستوري على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام: "حصل خير يا عبدالمجيد، عارفة إن قلبك أبيض ومفيش بينا غير كل خير".

جاء اعتذار باسم سمرة لنيللي كريم خلال لقائه في برنامج "كلام الناس"، مساء اليوم، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة قناة mbc مصر، قائلا: "نيللى أقولها انتي اختى وحبيبتي، وانا بتعلم لسه منها ومن أحمد السقا وطارق لطفى وكل الناس دي".

وأضاف: " أنا بستغل الفرصة دي، وبعتذر لنيللي كريم، وبقولها أنت أختي وحبيبتي.. وكمان زوجها طلع محترم، ورد بطريقة محترمة".

في سياق آخر يذكر آن أخر أعمال الفنانة نيللي كريم الفنية هو مسلسل "فراولة" الذي تم عرضه خلال موسم رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد فهيم، صدقي صخر، شيماء سيف، وغيرهم.