نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة لـ كلام الناس: أفضل السيدة الملتزمة والسوشيال ميديا أثرت بالسلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان باسم سمرة، ضيفًا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة MBC مصر.

تصريحات باسم سمرة

وقال باسم سمرة: “بيلفت نظري فى الست لما يكون شعرها وجميل ومهندب كدا وكذلك العينين وبفهم فيهم أوي ومنهم أعرف الإنسان كويس ولا لا”.

ومن ناحية أخرى، سألته الإعلامية ياسمين عز: “بيقولك فيه ست ملامحها رمضانية وهي الملامح الأمومية والطيبة تحس فيها ملامح من مامتك وست ملامحها أول يوم العيد سامع الموضوع دا أول مرة أقوله وأخترعته.. ولكن أي نوع من الستات يجذب الرجل أكثر”.

وأضاف باسم سمرة: “مسمعتش الموضوع دا قبل كدا.. وأفضل السيدة الملتزمة فى بيتها والعيد تعيد معايا".

سبب ابتعاد باسم سمرة عن السوشيال ميديا

وكشف باسم سمرة عن سبب ابتعاده عن السوشيال ميديا وعدم اهتمامه بما يحدث عليها ووجود رقابة على بناته وعلى هواتفهم بسبب خوفه مما يحدث على السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي على الأطفال وقال: “السوشيال ميديا أثرت بالسلب على الأطفال والجيل الحديث ولازم يكون في رقابة، وأنا بستحرم أضيع وقتي على السوشيال ميديا عندي حد مسؤول عن صفحة الفيسبوك وبحب أسمع مزيكا أو أركب خيل وأقرأ في وقت فراغي وبحب الطبخ وعيلتي كلها شيفات درجة أولى”.

وأضاف باسم سمرة مُتحدثًا عن تفاصيل في حياته وقناعاته حيث أكد على إيمانه بالحسد ووجوده قائلًا: “هندبح قريب عشان العين فلقت الحجر”.



وانطلق اليوم الموسم الجديد من برنامج كلام الناس للإعلامية ياسمين عز واستضافت في أولى حلقات الموسم الجديد الفنان باسم سمرة بعد نجاحه في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن



أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

