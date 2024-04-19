انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تعلن موعد مسلسلها الجديد جوقة عزيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش عبر حسابها صورة البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "جوقة عزيزة" الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني 2022.



و كتبت نسرين طافش : "يعرض يومياً مسلسل جوقة عزيزة الساعة 10 بتوقيت سوريا و السعودية".



ومسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان، و إخراج تامر إسحاق، و يتناول قصة شعبية درامية مشوقة، بطولة نسرين طافش و سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبري، إيمان عبد العزيز، نورا رحال و غيرهم .