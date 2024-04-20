عزيز الشافعي ينعي صلاح السعدني بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الملحن والشاعر عزيز الشافعي على نعى الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث شارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" الفنان المصري الكبير صلاح السعدني في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، نترحم على الفقيد، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته، ونثمن مشواره الفني والثقافي الكبير وعطاؤه الغزير رحمة الله".

تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

نبذة عن الشافعي



يتميز الشافعي بقدرته على تجسيد جو المسلسل أو الإعلان من خلال الموسيقى التي يلحنها، حيث ينتقل من الحزن إلى الفرح ومن التراثي إلى الحديث بمهارة فائقة.

وتعاون الشافعي، خلال مسيرته أيضًا مع عدد من الفنانين المشهورين، مثل المطربة اللبنانية إليسا والنجم عمرو دياب،حسين الجسمي،أحمد عز، أنغام، محمد رمضان، روبي، دينا الشربيني، يسرا، شيرين، محمد فراج، أمير كرارة، ريهام حجاج وغيرهم من النجوم مما سهم في جعل تترات المسلسلات والإعلانات التي يلحنها لا تنسى.