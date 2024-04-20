انت الأن تتابع خبر بيومي فؤاد يستعد للجزء الثاني من فيلم أوشن 14 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينشغل الفنان المصري بيومي فؤاد بتقديم أكثر من مشروع فني في الفترة الحالية ما بين التحضير وانتظار العرض، فيما كان الحدث الأبرز هو تعاقد بيومي على تقديم بطولة الجزء الثاني من فيلم أوشن 14 بعنوان قراصنة الكاريبي.



ويشارك في بطولة الفيلم عمر مصطفى متولي، والعمل من إنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين وإخراج شادي الرملي، وجاري التحضير له في الفترة الحالية تمهيدًا لبدء التصوير قريبًا.



ويأتي الجزء الثاني من أوشن 14 بعد 8 سنوات من تقديم الجزء الأول الذي حقق نجاحًا جيدًا وقتها في السينمات ووصلت إيراداته إلى أكثر من 16 مليون جنيه في عام 2016.



والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية طاعون التي قدمها عمر مصطفى متولي، والذي قام بتكوين عصابة من أجل الاستيلاء على مجوهرات المطربة أحلام، ويدخل هو وعصابته في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.



أوشن 14 قدم بطولته عمر مصطفى متولي، بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، نرمين ماهر، بسنت السبقي، ومصطفى بسيط، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وأحمد مجدي وعمرو بدر وإخراج شادي الرملي .