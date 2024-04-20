نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. انطلاق أولى حلقات "الستات مايعرفوش يكدبوا" فى ثوبه الجديد بعد توقفه خلال رمضان والعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انطلقت أولى حلقات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، اليوم السبت، في ثوبة الجديد، وذلك بعدما توقف خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر، وقدمت حلقة اليوم الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين.

شهد برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، تطوير كبير علي كافة المستويات بداء من الديكور وفورمات البرنامج، وذلك في إطار خطة قناة ‏CBC لتطوير المحتوي لخدمة الجمهور المصري.

ووجهت الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي دورها الكبير في تطوير الدراما المصرية، وما قدمته خلال موسم دراما رمضان علي شاشات قنوات الشركة المتحدة، مؤكدين أن الشركة المتحدة نجحت نجاحًا باهرًا في تقديم كافة أنواع الدراما خلال موسم رمضان.

كشفت الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين، خلال حلقة "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن البرنامج سينفرد بحلقات خاصة مع نجوم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ خلال الحلقات القادمة من البرنامج، كما يستحدث البرنامج فقرات متنوعة في شكله الجديد بينها فقرة مخصصة عن الامثال الشعبية وفقرة عن الفرق الموسيقية وفقرات خاصة عن سيدات الجنوب وسيدات محافظات الدلتا.

كما يقدم البرنامج فقرات اجتماعية تناقش كافة القضايا الاجتماعية التي تواجهها الاسرة المصرية، ويركز البرنامج في مناقشة قضايا المراهقين والشباب وبخاصة الفتيات، كما يخصص فقرات قانونية تستوجب العلم بقوانين المجتمع والتي تتعلق بحقوق المرأة والطفل بشكل خاص.

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