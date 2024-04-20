شاهد.. إطلالة آمال ماهر في حفلها بالتجمع الخامس

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة آمال ماهر حفلا غنائيا مساء الجمعة، 19 أبريل، على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، وبدأت أمال الحفل بأغنية "أنا برده الأصل" وقدمت على مدار ساعتين مجموعة من أغانيها منها "اللي قادرة"، "لو كان بخاطري"، "صاحبة عمري"، "أجمل حب".

إطلالة آمال ماهر في حفل التجمع الخامس

وأطلت آمال ماهر في الحفل بفستان أزرق أنيق مكشوف الكتفين، مع تطريزات عند الصدر والخصر، وأجرت تعديلا على فستانها، أغلقت الفتحة الجانبية الطويلة الموجودة في التصميم الأصلي.

منشور آمال ماهر عن حفل التجمع الخامس

وشاركت آمال ماهر جمهورها بصور من الحفل نشرتها عبر حسابها على Instagram وكتبت: "كانت ليلة من ألف ليلة وليلة، شكرا من قلبي المايسترو تامر فيضي، والأوركسترا، وأجمل وأعظم جمهور، وكل صناع السعادة في حفلة امبارح ".

تفاصيل حفل آمال ماهر في التجمع الخامس

قدمت آمال ماهر مجموعة من أغنيها على مدار ساعتين

والحفل بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفا، غنت آمال ماهر أغنيات "اللي قادرة"، "لو كان بخاطري"، "صاحبة عمري"، "أجمل حب"

اخر اعمال آمال ماهر

والجدير بالذكر ان اخر اعمال آمال هو ميني ألبوم يحمل اسم "أنا كويسة" بعد غياب سنوات، طرحته في يونيو الماضي، وضم ألبوم أغنيات "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان"، وتعاونت آمال ماهر في ألبومها الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء ومن أبرزهم مصطفى العسال وكريم أسامة وعمرو يحيى وغيرهم.

آمال ماهر أبرز الحضور في حفل الليلة السعودية المصرية

وكانت الفنانة آمال ماهر أبرز الحضور في حفل الليلة السعودية المصرية، الذي أقيم شهر فبراير الماضي بدار الأوبرا المصرية، والحفل نظمته هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من الفنانين أيضًا منهم الفنانة منة شلبي، والفنان عمرو دياب، والفنان بيومي فؤاد، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والإعلامية لميس الحديدي، والفنان حميد الشاعري والفنانة دينا الشربيني، وشيكو، وغيرهم من الفنانين.

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