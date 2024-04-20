نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمسة نوستالجيا.. تامر حسني يسترجع ذكريات تغيير نمط المسرح بـ فيلم عمر وسلمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استرجع تامر حسني ذكريات افتتاح فيلم عمر وسلمى الذي كان بمثابة تطوير لنمط شكل المسرح الذي كان دخولهم على المسرح من خلال سيارة.



تامر حسني يسترجع ذكريات مسرح عمر وسلمى



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من افتتاح الفيلم معلقًا:"خمسة نوستالچيا افتتاح فيلم عمر وسلمى كان بداية محاولات في تغير نمط شكل المسرح في سنة ٢٠٠٧"



واستكمل:" والصعوبة إنه كان مسرح مقفول و طبعًا أول حفلات التايم كود في تاريخنا كانت حفلاتي في مارينا المسرح الروماني و طبعًا السقف بقى اعلى بعد دخلة العلمين السنة اللي فاتت بالطيران ٤٠ متر المهم تبقوا مبسوطين يا حبايبي ".



واختتم:"و بالمناسبة اهتمامي بشكل الحفلات برضو حلو للسياحه في مصر ولازم أوصل لأكتر شكل مواكب مع العالم وتطوره الفني كله، وطبعًا مش كلكوا توعوا على يوم افتتاح عمر وسلمى كنتوا صغيرين اكيد،،… ولا في حد حضر الفتره دي ؟".



قصة فيلم عمر وسلمى



وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "عمر" متعدد العلاقات النسائية الذي يعاني من ترك.حبيبته له ولكن سرعان ما يقع في حب سلمى ويتزوج منها في نهاية المطاف.

استمرار تامر حسني في تطوير شكل المسرح

يحرص تامر حسني دائمًا على التجديد والتنوع في دخول حفلاته، لكن هذه المرة فاجأ جمهوره بالصعود على المسرح بالعربية برفقة أولاده الثلاثة ثم بدأ بإحياء الحفل بأغنية "قدها وقدود" لتتوالى بعد ذلك باقة من أروع أغانيه.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية





وكانت آخر أعمال تامر حسني فيلم البدلة، وتدور أحداث الفيلم حول تورط شابين في انتحال شخصية ضابط، ويشارك به بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل "ماندو العدل.

ما هى قصة فيلم البدلة؟



تدور أحداث الفيلم حول تورط شابين في انتحال شخصية ضابط، ويشارك به بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل "ماندو العدل