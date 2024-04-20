أبرزهم الحشاشين.. 3 مسلسلات تتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر حتى الآن 3 مسلسلات من السباق الرمضاني الماضي قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it حيث شهد الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 تنافس بين العديد من المسلسلات التي تصدرت التريند، وهم مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، ومسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل دون سابق إنذار بطولة آسر جلال.

مسلسل الحشاشين

يعد الحشاشين من أهم مسلسلات الموسم الرمضاني الذي يدور حول قصة أخطر طائفة ارهابية مرت على التاريخ، وحول مؤسس طائفة الحشاشين حسن الصباح الذي كان قائد لهم، وارتكبوا جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر الميلادي.

ومسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل جودر

يعد مسلسل جودر من أهم مسلسلات الموسم الرمضاني لعام 2024 وتدور الأحداث حول شخصية جودر التي يجسدها الفنان ياسر جلال، وهي من حكايات ألف ليلة وليلة وتحكي قصة جودر ابن التاجر عمر المصري وما حدث ويعتبر جودر الأكثر شهرة بين أبطال ألف ليلة وليلة.

ويشارك ياسر جلال البطولة كلًا من: "نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، آيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل دون سابق إنذار

وتدور الأحداث حول زوجين وهما ليلى "عائشة بن أحمد" ومروان "آسر ياسين" حيث يعانون من مشاكل تجعلهم يفكروا في الإنفصال، ولكن يصدموا عندما يكتشفوا مرض إبنهم بمرض خطير، وأثناء رحلة العلاج يكتشفوا إنه ليس أبنهم، وأن إبنهم الحقيقي تم تبديله في الحضانة وتتصاعد الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلًا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش".