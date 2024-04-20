نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم شيرين سيف النصر.. نجوم رحلوا عن عالمنا في أعمار صغيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطرت حالة من الصدمة والحزن على الوسط الفني والجمهور بعد وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 57 عامًا بشكل مفاجئ، وهى واحدة من أهم نجمات جيل التسعينيات، وتسببت وفاتها بشكل مفاجئ صدمة لجمهورها.

وفي هذا التقرير نطرح أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في أعمار صغيرة.

نعيمة عاكف

رحلت الفنانة نعيمة عاكف عن عمر يناهز 44 عامًا، بسبب سرطان الإمعاء، وهي إحدى النجمات التي تميزت بتقديم كافة أنواع الفن سواء الرقص أو الغناء أو التمثيل.

عبد الحليم حافظ

رحل العندليب عبد الحليم حافظ في عمر 48 عامًا، بسبب مرض البلهارسيا، واشتهر العندليب بصوته العذب الذى عشقه الجمهور المصري والعربى، كما أنه تميز في التمثيل فقد قدم في السينما 16 فيلما من أهم أفلام السينما المصرية.

عمر خورشيد

رحل الفنان عمر خورشيد في عمر 36 عام، بعد تعرضه لحادث سير غامض، وهو شقيق الفنانة شريهان ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني.

هالة فؤاد

رحلت الفنانة هالة فؤاد في عمر 35 عام، بعد معاناة مع مرض السرطان، وهي إبنة المخرج أحمد فؤاد، وكانت متزوجة من الفنان أحمد زكي وأنجبت منه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي رحل أيضًا في ريعان شبابه عن عمر 35 عام بسبب هبوط في الدورة الدموية.

علاء ولي الدين

رحل الفنان علاء ولي الدين عن عمر يناهز 40 عامًا بسبب مرض السكري، وتميز علاء ولي الدين بخفة ظله وقدم الكثير من الأعمال التي أسعدت الجمهور أبرزها، فيلم عبود على الحدود وفيلم الناظر الذي كان سببًا في معرفة الجمهور بالنجوم أحمد حلمي ومحمد سعد وشهرتهما في الكثير من الأعمال.

عامر منيب

رحل الفنان عامر منيب عن عالمنا في عمر 48 عامًا، ويعد من أهم نجوم الغناء الذين قدموا الكثير من الأعمال الغنائية المتميزة، وهو حفيد الفنانة الراحلة ماري منيب، ورحل بعد صراعه مع مرض سرطان القولون.

مصطفى متولي

رحل الفنان مصطفى متولى عن عمر يناهز 51 عامًا، بعد أزمة قلبية مفاجئة وذلك بعد انتهائه من عرض مسرحية بودي جارد، وكان زوج شقيقة الفنان عادل إمام.

حسن الأسمر

رحل الفنان حسن الأسمر عن عالمنا في عمر يناهز 52 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعدما شعر بآلام شديدة فجر يوم وفاته، وتم نقله إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، لكن توفي بعد ساعات من شعوره بالألم، وتوفي بشكل مفاجئ وشيعت جنازته من مسجد النور بالعباسية.

ممدوح عبد العليم

ورحل الفنان ممدوح عبد العليم في 5 يناير 2016 عن عمر يناهز الـ 60 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء ممارسته الرياضة بإحدى صالات الجيم، بعد نقله على الفور إلى مستشفى الأنجلو ولكن وافته المنية.