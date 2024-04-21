نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرار .. برنامج جديد للإعلامية هايا شاهين على شاشة "النهار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإعلامية هايا شاهين لتقديم برنامج جديد يحمل اسم "القرار"، ومن المقرر عرضه قريباً على قناة النهار، وتأتي تلك الخطوة بفضل ثقافتها الفريدة ومهاراتها المتقنة، استطاعت أن تحظى بشعبية واسعة.

تميزت هايا شاهين بأسلوبها الجذاب والمميز في تقديم الأخبار والبرامج التلفزيونية، تستخدم الإعلامية الشابة مهاراتها اللغوية وقوة التعبير لتجذب انتباه المشاهدين وتبث الأخبار بشكل مشوق ومؤثر.

واكتسبت هايا شاهين شهرة واسعة بفضل برنامجها التلفزيوني الناجح الذي يركز على مناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية المهمة.



يتميز البرنامج بتقديم هايا للضيوف المميزين والمتخصصين في المواضيع التي تناقشها، ما يساعد على إضفاء طابع متعمق ومتنوع على الحوارات.



تفاصيل برنامج القرار

ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة على شاشة النهار.



معلومات عن هايا شاهين

هايا شاهين إعلامية شابة حققت نجاحًا باهرًا في وقت سابق من خلال برنامج مال واستثمار، على قناة الشمس يوم الخميس في تمام الساعة 7.30 مساءًا، حيث يقدم البرنامج كل الأخبار بتفاصيلها، ويهتم بكل ما هو جديد بمجال الاستثمار والعقارات والمال.

ونجح البرنامج في وقت قصير من عرضه في جذب المشاهدين والأعين عليه، ونال اعجاب الكثير من الناس.

تعد هايا شاهين مثالًا يحتذى به للشباب الطموح الذين يرغبون في دخول مجال الإعلام، وتؤكد نجاحها المبهر أن العمل الجاد والاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الطموحات.