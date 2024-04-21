مغامرة جديدة.. مصطفى خاطر يروج لـ مسلسل البيت بيتي 2

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان مصطفى خاطر لأحدث أعماله الدرامية الذي يحمل إسم البيت بيتي 2، وذلك بنشره صورة البوستر الدعائي الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب عليها معلقًا: البيت بيتي 2 مغامرة جديدة

بداية من الخميس القادم 25 ابريل على شاهد.

أحداث مسلسل البيت بيتي 2

وتدور قصة مسلسل البيت بيتي 2، في إطار من الكوميديا والرعب، يجبر بينو على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

وكشف خالد مرعى، مخرج مسلسل البيت بيتى، في تصريحات صحفية، أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز أنهى تصوير مشاهده التمثيلية داخل مقبرة فرعونية حقيقية، في منطقة سقارة، ومليئة بعدد من الآثار القديمة.



وأضاف «مرعى» أن الجزء الثانى مختلف تمامًا لأن الكثير من أحداثه تدور داخل فندق تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بإشراف باسل حسام، مهندس الديكور، وليس قصرًا كما كان في الجزء السابق.

ماهي قصة مسلسل البيت بيتي؟

تدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو والذي يجسده مصطفى خاطر، الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده، وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه "كريم "محمد محمود عبدالعزيز وشيرين "إيمان الشريف، ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله، وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة "كاراكيري "كريم محمود عبدالعزيز، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته "أحلام "ميرنا جميل وولدهما زيزو.

من هم أبطال مسلسل البيت بيتي؟

مسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل ومحمود حافظ، وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ومن إخراج خالد مرعي