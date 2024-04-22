كيت مارا ضمن نجمات هوليوود الحاضرين لفاعلية The Mercy For Animals

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت احتفالية خاص لرعاية الحيوانات الأليفة حضور كبير لنجمات هوليوود والتي انطلقت بعنوان The Mercy For Animals.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الفاعلية التي تقام بدورتها رقم 25، حيث كان حضرا لها نجمات مثل كيت مارا ومايكل جي رودريجيز وكورتني ستودين.

مهرجان SXSW

ومؤخرًا شهد مهرجان SXSW السينمائي الدولي بدورته الجديدة في مدينة أوستن بولاية تكساس، حضورا ممييزا لعدد من نجوم السينما بهوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور رايان جوسلينج وإيملي بلنت، لحضور عروض خاصة لأعمالهم السينمائية الجديدة.

وعقب حضوره المميز بحفل جوائز الأوسكار، ظهر النجم نيكولاس كيدج ضمن الحاضرين بمهرجان SXSW السينمائي بدورته الجديدة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كيدج للعرض الخاص لأحدث أفلامه السينمائية في المهرجان الذي أقيم بمدينة أوستن.

وكان قد طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد للنجم نيكولاس كيدج، والذي يطرح بعنوان Longlegs.

ونقل ديد لاين الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يعود من خلاله النجم نيكولاس كيدج لأدوار الشر، ويقدم سلسلة من مشاهد الرعب المثيرة في موسم طرح صيف 2024.

مشاريع جديدة

ومؤخرًا، حضر نيكولاس كيدج، للعرض الخاص لفيلمه الجديد Dream Scenario ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ونقلت ديلي ميل لقطات من حضور كيدج للعرض الخاص للفيلم، في المهرجان الذي شهد مقاطعة نسبية لعدد من نجوم هوليوود بسبب اضراب الفنانين.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم الفيلم تشكيلة مميزة من كبار النجوم في هوليوود، هم آدم ساندلر وديلان جيلولا وليلي بيرد ونوح سنتينيو.

إلى جانب جيسيكا كليمنت، ومايكل سيرا وليلي جاو، وجوليان نيكولسون وتيم ميدوز، وديلان بيكر، وجينفير ويجمور.