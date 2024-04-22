نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. دينا الشربيني تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، خلال الساعات الاخيرة، تريند جوجل، وذلك بسبب بعد تصريحاتها واعترافها بأنها تعيش قصة حب، وعادت لتؤكد الخبر خلال الساعات القليلة الماضية أثناء لقائها في برنامج Et بالعربي.





دينا الشربيني تكشف عن قصة حبها في Et بالعربي



وقالت دينا الشربيني خلال لقائها في برنامج Et بالعربي: "أنا أعيش قصة حب منذ فترة، وأتمنى أن لا يتأخر زواجنا قريبًا بإذن الله".

وكشفت دينا أيضًا أن حلمها بارتداء الفستان الأبيض لم يتأخر كما يدعي البعض.

وأوضحت دينا الشربينى:" هسمي بنتى ليلى على اسم والدتى".





دينا الشربينى وأنس بوخش

وكانت أنباء ارتباط دينا الشربيني وأنس بوخش، قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد "شقو" الذي يُعرض حاليًا في دور العرض، حيث ظهرت فيه "الشربيني" إلى جوار أنس بوخش وظهر عليهما علامات التوافق والانسجام.

آخر أعمال دينا الشربينى

يعرض لدينا الشربيني حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر فيلم "شقو" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، منذ انطلاق عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي 2024.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

مسلسل كامل العدد+1

فيما شاركت دينا الشربيني خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل كامل العدد +1.

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.